“فهد الطبية” توضح ما هي متلازمة انحلال الـدم اليوريمي وما مسبباتها وطرق علاجها

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، المقصود بمتلازمة انحلال الـدم اليوريمي وما هي مسبباتها، وطرق علاجها.
وقالت المدينة إن متلازمة انحلال الدم اليوريمي تحدث عند التهاب وتلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكليتين، وتؤدي إلى تكون جلطات تسبب انسداداً في جهاز الترشيح للكليتين؛ مما يؤدي إلى الفشل الكلوي المزمن.
وأضافت أن أسباب حدوثها تتلخص في الإصابة بعدوى بكتيرية في الجهاز الهضمي، أو بعض الأمراض مثل نقص الجهاز المناعي أو السرطان، وبعض الأدوية المستخدمة لتثبيط المناعة، وطفرات جينية.
وأشارت إلى أن طرق العلاج تتم عن طريق الابتعاد عن منتجات الألبان أو العصائر غير المبسترة، والاهتمام بنظافة اليدين، وفصل الطعام النيئ عن المطبوخ، والتأكد من طهي اللحوم جيداً، وتجنب أماكن السباحة العامة، مبينةً أن التدخل المبكر يؤدي إلى الشفاء كلياً خاصة عند الأطفال.
وفق “أخبار 24 “.