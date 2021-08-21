بعد اختيار العراق ضيف شرف.. ماذا تعرف عن الدورة القادمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب؟

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، أن العراق سيكون ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي من المقرر عقده في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.
وأوضح وزير الثقافة أن اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية بين الشعبين السعودي والعراقي، وتعزيزًا للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن الثقافة العراقية ثرية وعميقة، ما يثري فعاليات المعرض، فما ملامح المعرض الأخرى؟ هذا ما نجيب عنه في هذا التقرير.
تنظيم لأول مرة
تتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة مسؤولية تنظيم المعرض للمرة الأولى، وتسعى من خلاله إلى تعزيز كونه المعرض الأكبر من نوعه في العالم العربي من حيث عدد الزوار وحجم البرامج والمبيعات.
مؤتمر الناشرين
من الأحداث التي تقع لأول مرة مؤتمر الناشرين 2021، والمقام في الفترة من 4 لـ 5 أكتوبر، وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي يقام في المملكة.
ويعد مؤتمر الناشرين نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستوى العالمي؛ حيث يقدم فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على الصعيد المحلي والعربي والدولي.
ويضم المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل تختص بمجال النشر، وجلسات أخرى عن عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.
معرض 2020
يعد المعرض أول معرض للكتاب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فقد أعلنت وزارة الثقافة العام الماضي في مارس 2020، عن إلغاء المعرض، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق من 2020 شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب يعبر عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه، تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، وتم مزج هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.
كما كانت وزارة الثقافة السعودية قد اختارت مقرًا جديداً لمعرض الرياض الدولي للكتاب، حيث كان من المقرر إقامته في “واجهة الرياض” على الطريق المتجه إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
تأجيل بعد إلغاء
في مارس الماضي أعلنت وزارة الثقافة تأجيل موعد إقامة المعرض من أبريل إلى أكتوبر، لأسباب احترازية وللحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستجابة للتحذيرات الرسمية الصحية، وتوفيرًا للظروف الملائمة لزيارة آمنة وصحية لجميع المستفيدين من المعرض، وفي نفس المكان المختار لمعرض 2020 “واجهة الرياض”.
إغلاق التسجيل
في 3 أغسطس الجاري، أعلن معرض الرياض عن انتهاء الفترة التي مُنحت لدور النشر للتسجيل بالمعرض، والتي بدأت في الأول من يوليو الماضي، منوهة إلى أن التواصل سيتم مع الدور المرشحة لاستكمال التسجيل.
جائزة المؤلف السعودي
تعد أبرز جوائز المعرض، وتتسع لمجالات معرفية تدعم من خلالها وزارة الثقافة صناعة النشر والمؤلفين السعوديين.
وتتضمن الجائزة مجالات الفلسفة والمعارف العامة والديانات والعلوم البحتة واللغات والعلوم التطبيقية والآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والجغرافيا والتاريخ.
آخر معرض
جدير بالذكر أن معرض الرياض في نسخته عام 2019 اختُتم بعد تنظيم 200 فعالية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل ومسرحيات وعروض أفلام وجلسات وأمسيات.
فيما شهد المعرض عرض نصف مليون عنوان في شتى الحقول المعرفية من قِبل 913 دار نشر سعودية وعربية وأجنبية “أكثر من 30 دولة”، وبلغ عدد العارضين والمشاركين في المعرض 1750 عارضاً ومشاركاً، وقد تألقت منصات التوقيع الثلاث في معرض الكتاب باعتلائها من قِبل 270 مؤلِّفاً. وفق “أخبار 24 “.
فيما بلغ عدد زوار المعرض أكثر من مليون و200 ألف زائر، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لمتابعة البرنامج الثقافي للمعرض.