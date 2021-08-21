“الإنذار المبكر”: تنبيهات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، وسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأبان أن محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ومحافظات أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.وفق “أخبار 24 “.
وأشار إلى أن محافظات بدر الجنوب وحبونا ونجران ويدمة بمنطقة نجران، ومحافظات أبوعريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وصبيا بمنطقة جازان، ستشهد رياحا نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وأضاف أن محافظة شرورة بمنطقة نجران، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.