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أخبار محلية > “الحياة الفطرية” تصدر بياناً عن ذبح أشخاص أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة
21/08/2021   6:11 م

“الحياة الفطرية” تصدر بياناً عن ذبح أشخاص أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة

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أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانا بشأن ما تدوول في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة.

وأوضح المركز أن ما تم خلال هذا المقطع يعتبر مخالفة لنص نظام البيئة الذي يحظر قتـل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

وأضاف أن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح، وقد قام المركز بضبط هذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأن تطبيق الإجراءات النظامية حياله.وفق “أخبار 24”.

كما دعا المركز الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيه، لكي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.

“الحياة الفطرية” تصدر بياناً عن ذبح أشخاص أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة

أخبار محلية
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