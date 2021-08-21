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أخبار محلية > “التعليم”: إتاحة خدمة أولوية حجز موعد اللقاح لطلاب المتوسطة والثانوية عبر “توكلنا”
21/08/2021   6:11 م

“التعليم”: إتاحة خدمة أولوية حجز موعد اللقاح لطلاب المتوسطة والثانوية عبر “توكلنا”

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كشفت وزارة التعليم عن إتاحة تطبيق “توكلنا” خدمة أولوية حجز موعد في مراكز اللقاح لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضحت أن الخدمة تتيح الأولوية للطلاب ممن هم ضمن الفئة العمرية من 12-18 عاماً للحصول على لقاح كورونا في أقرب مركز لقاح من خلال التطبيق.

وأكدت أن الخدمة تهدف إلى سرعة رفع نسبة تحصين الطلبة قبل العودة للمدارس حضوريا، وحماية الطلاب والطالبات وأسرهم والمجتمع، إضافة إلى الحفاظ على صحة المجتمع التعليمي، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وبينت أن آلية الحصول على الخدمة تتمثل في الدخول إلى الخدمات الصحية في التطبيق واختيار لقاح كورونا، ومن ثم تحديد التابع، وبعدها اختيار أولوية حجز موعد للبحث عن أقرب موعد أو اختيار المركز المناسب.

وأكدت أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار اليوم والوقت، وبعدها تصل رسالة نصية بتفاصيل الموعد.

تطبيق توكلنا يتيح خدمة أولوية حجز موعد في مراكز اللقاح لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية

وفق “أخبار 24”.

“التعليم”: إتاحة خدمة أولوية حجز موعد اللقاح لطلاب المتوسطة والثانوية عبر “توكلنا”

أخبار محلية
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