ليست مخدرات.. أطعمة تصيب بالهلوسة وأخرى تسبب الإدمان تجنبها

يمكن تعريف الإدمان بأنه السيطرة على التحكم بفعل أو استعمال شيء ما، وتشير الدراسات إلى كون 1 بين كل 3 أشخاص مدمناً على شيء ما، وبين الأشياء التي يمكن الإدمان عليها، الطعام، فهل يمكن أن يسبب الطعام الإدمان؟
في هذا التقرير نتعرف على أن هناك إدمانًا للطعام، إضافة إلى كون بعض الأطعمة تسبب الهلوسة، طبعًا ليست بالمفهوم الذي تسببه العقاقير، فإلى التقرير.
– أطعمة تسبب الإدمان
السكر
أكثر مكونات الأطعمة التي تؤدي إلى الإدمان هو السكر، لذلك يجب التحكم باستهلاك الحلويات، والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر، كالمشروبات الغازية والحلويات.
ويمكن التخلص من هذا النوع من الإدمان خلال فترة طويلة، لأن المخ يعتاد على الطاقة التي تتولد بسهولة من السكر، إضافة لميكروبيوم الأمعاء الذي يعتاد أيضًا على الإفراط في تناول السكر على مدى سنوات.
الألبان
ومن بين الأطعمة التي تسبب الإدمان هي منتجات الألبان، ورغم أن تناول الألبان بجرعات مقننة يفيد الجسم، فإن تناولها بجرعات مفرطة راجع إلى كونها تحتوي على نسبة عالية من سكر اللاكتوز، ومواد أفيونية طبيعية، تسمى كاسومورفين، وهي من المواد المهدئة وتساعد على الاسترخاء.
الخبز والمعجنات
يجب الانتباه كي لا يتحول حب المعجنات والخبز إلى رغبة لا يمكن السيطرة عليها، خاصة الخبز الذي يستخدم الخميرة في إنتاجه، لأنه يسبب الإدمان، لوجود الدقيق الأبيض، ويعد الإدمان على الخبز والمعجنات أقوى من الإدمان على الحلويات.
– أطعمة تسبب الهلوسة
الفلفل الحار
يسبب تناول الفلفل الحار بإفراط، في اندفاع مادة الإندروفين في المخ، إضافة لخصائص الفلفل الحار التي تشبه التبغ، ما يجعله يسبب الإصابة بالهلوسة.
جوزة الطيب
تشير بعض الدراسات إلى أن تناول ملعقتين من جوزة الطبيب، يصيب من يتناولها بالغثيان لمدة 24 ساعة، لاحتوائها على مركب عضوي يسبب الشعور بالدوران.
القهوة
كما تحذر بعض الدراسات من شرب أكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميًا، لما تسببه من الصداع وسماع أصوات غريبة، لارتفاع مستويات الكافيين في الجسم، الذي يسبب الهلوسة السمعية.
التوت
أحيانًا يسبب تناول ثمار الفاكهة غير الناضجة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، إلا أن تناول التوت غير الناضج، يسبب المشكلات نفسها إضافة إلى الإحساس بالهلوسة الخفيفة، لأنه ينتج مادة سائلة تحفز الجهاز العصبي.
سمك السي بريم
كما يسبب الإفراط في تناول سمك “السي بريم” عن الحد المعقول إلى غياب الوعي، نظرًا لوجود مادة الإندول الموجودة في الطحالب التي تتغذى عليها هذه الأسماك.
وفق “أخبار 24”.