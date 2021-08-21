وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، اتفاقية مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، لتصنيع وإنتاج وتحديث نظام الطائرة دون طيار “حارس الأجواء”.
وتعد الطائرة من الطائرات التكتيكية، وهي متعددة المهام وقادرة على المراقبة والاستطلاع، ويتم التحكم في عمليات إقلاعها وهبوطها بشكل آلي من خلال غرفة العمليات وغرفة الاتصال المتحركة.
ووقع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زيــاد المسلم، مدير عام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الدكتور سامي الحميدي.
وقال المهندس المسلّم إن هذه الاتفاقية تدعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتطويـــر الكوادر الوطنية، ونتطلع من خلال هذا التعاون للإسهام في تحقيق الريادة بما يلبي طموحات المملكة في مجال الدفاع وفق مستهدفات رؤية 2030.
من جهته، أوضح الدكتور سامي الحميدي أن جميع مراحل التصميم والتصنيع المحلي للطائرة بقدرات ذاتية بمعامل الأبحاث التطبيقية بمركز الأمير سلطان بالرياض، وهذه الاتفاقية بداية الانتقال من مرحلة الأبحاث والاختبارات إلى مرحلة التصنيع والإنتاج الكمي.
وفق “أخبار 24”.