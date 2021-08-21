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اخبار رياضية > وزير الرياضة يطمئن على صحة اللاعب العلاوي
21/08/2021   5:13 م

وزير الرياضة يطمئن على صحة اللاعب العلاوي

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اطمأن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على صحة لاعب فريق الباطن عبدالعزيز العلاوي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير مع رئيس النادي ناصر الهويدي، مطمئناً على صحة اللاعب الذي أصيب خلال المواجهة مع أبها أمس.

كما أجرى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد اتصالاً مماثلاً برئيس النادي، فيما تلقى الهويدي اتصالات أخرى من رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، وعدد من الرياضيين.

وعبر الهويدي عن شكره للوزير والمحافظ على اهتمامهما ووقفاتهما التي وصفها بغير المستغربة، كما شكر رئيس الاتحاد وجميع الرياضيين على سؤالهم عن صحة اللاعب. وفق “أخبار 24”.

وكان علاوي قد أصيب في المباراة نتيجة تداخل قوي مع لاعب آخر، ما دفع الحكم لاستدعاء سيارة الإسعاف إلى داخل الملعب ونقله إلى المستشفى.

وزير الرياضة يطمئن على صحة اللاعب العلاوي

اخبار رياضية
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