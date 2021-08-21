لمياء إبراهيم مديراً لإدارة الكرة النسائية باتحاد القدم

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبول اعتذار أضواء بنت عبدالرحمن العريفي عن عدم استمرارها كعضوٍ في المجلس، وقرر تعيين لمياء بنت إبراهيم بن بهيان عضوًا ومديرًا لإدارة كرة القدم النسائية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس الأول الخميس، والذي قدّم خلاله الشكر للعريفي على ما قدمته من أعمال خلال الفترة السابقة، ومن ضمنها إنجاز الملفات الخاصة بتأسيس كرة القدم النسائية.
وحدد المجلس السادس من أكتوبر المقبل موعدًا لانعقاد جمعيته العمومية العادية في مدينة جدة، والتي سيتم خلالها المصادقة على تعيين لمياء بنت إبراهيم. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس في اجتماعه مبلغ 300 ألف ريال دعمًا لكل نادٍ من أندية دوري الدرجة الثالثة تقدّم على دفعتين، كما وافق على صرف 50% من مبلغ إعانة الاحتراف لأندية الدرجتين الأولى والثانية كدفعة مقدمة، إلى جانب إصدار عدد من القرارات الأخرى.