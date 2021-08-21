“إذا دخل سهيل لا تأمن السيل”.. “المسند” يتوقع عودة هطول الأمطار الصيفية على مرتفعات 4 مناطق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم (السبت)، أن تعاود الأمطار فوق أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وربما تمتد حتى مرتفعات الطائف.
وأبان المسند أن منطقتي عسير و جازان تعتبران خلال هذه الفترة من السنة من المناطق الغنية بالأمطار الصيفية والتي قد تكون غزيرة أحياناً.
وأشار إلى أن نهاية شهر أغسطس والذي يتزامن مع دخول سهيل الذي يوافق تاريخ 24 أغسطس، قد تهطل فيه أمطار خفيفة على المنطقة الوسطى، لافتاً إلى أن العوام قالوا: “إذا دخل سهيل لا تأمن السيل”. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقّع اليوم (السبت)، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.