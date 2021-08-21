هذه بعض أنواع الإصابات الشائعة عند الأطفال.. تعرّف على كيفية التصرف حيالها

يتسم الأطفال بالنشاط والحيوية، فهم دائماً في حالة حركة وقفز في بعض الأحيان يسقطون، وكثير منهم يتعرض لإصابات في اليدين والمرفقين والركبتين، وبعض هذه الإصابات تكون خطيرة، والبعض الآخر يمكن علاجها في المنزل.
وفي السطور التالية سنعرض أبرز الإصابات الشائعة بين الأطفال، وكيفية التصرف حيالها، ووفقا لموقع “webmd” المعني بالشؤون الصحية فهي كالتالي :
الجروح والخدوش والكدمات
إذا أصيب الطفل بالجروح والخدوش فاحرص على شطف المنطقة المصابة تحت الماء حتى تصبح نظيفة، ويمكنك استخدام الصابون الخفيف في هذه العملية، ثم ضع مرهم مضاد حيوي، وقم بتغطية الجرح بضمادة، واتصل بالطبيب إذا كان الجرح كبيرًا أو عميقًا أو إذا أصبحت المنطقة حمراء ومتورمة أو رأيت بها صديدًا.
أما بالنسبة للكدمات، فيمكن تخفيف التورم باستخدام كيس ثلج ملفوف بقطعة قماش مبللة، وإذا كان الطفل يعاني من صعوبة في المشي أو الحركة، أو إذا لم ينخفض التورم فاتصل بالطبيب فورًا.
آلام الظهر والكتف
إذا كان طفلك يحمل حقيبة ظهر ثقيلة جدًا أثناء ذهابه للمدرسة أو يحملها على كتف واحدة، فمن المحتمل أن يصاب بألم في الظهر والرقبة والكتف، لذا يُنصح باستخدام حقائب ذات حزامين للكتف، ويجب ألا تزن حقائب الظهر أكثر من 10٪ إلى 20٪ من وزن جسم الطفل.
شظايا تحت الجلد
يلمس الأطفال وخاصة الصغار منهم، كل شيء ويمسكون به، هذا يجعل من السهل على الشظايا الخشبية والأشواك وغيرها من الحطام أن تستقر تحت جلد الطفل، ولاستخراجها يمكن استخدام إبرة معقمة بالكحول لوخز الجلد برفق، ثم سحب الشظية للخارج بملاقط نظيفة، وإذا لم يفلح ذلك، حاول لمس المنطقة بشريط لاصق لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد في إخراجها، وبمجرد إزالة الشظية، استخدم مرهم مضاد حيوي للمساعدة في حمايتها من الإصابة بالعدوى.
التواء الكاحل
إذا كان الطفل من محبي لعب كرة القدم والجمباز فقد يصاب بتمزق العضلات والأربطة والأوتار، ويكون الكاحل هو أكثر مفصل يصاب بالتواء، وإذا حدث ذلك لطفلك، فسيحتاج إلى الراحة مع وضع ثلج في مكان الإصابة ولفه بإحكام واتركه مرتفعًا.
ويمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين في جعل الطفل يشعر بالراحة، وعليك الاتصال بالطبيب إذا لم يتمكن من المشي أو تحريك المنطقة المصابة.
الكسور
تُعتبر كسور عظام الذراعين أكثر شيوعًا بين الأطفال، وقد يصاحب ذلك انتفاخ المنطقة المصابة، وتسبب الألم عند الضغط عليها أو التحرك، لذا فمن الأفضل طلب المساعدة الطبية خاصة إذا كان بإمكانك رؤية العظم من خلال الجلد.
الارتجاج
يصاب الأطفال دون سن 14 عامًا بارتجاح في الرأس إثر سقوطهم أثناء ركوب الدراجات أو ممارسة كرة القدم وكرة السلة وألواح التزلج أو السكوتر، وإذا تعرض طفلك لضربة على رأسه، فراقبه، واتصل بالطبيب على الفور إذا فقد الطفل وعيه، أو اشتكى من رؤية ضبابية أو صداع لا يختفي.
أسنان مكسورة
أحيانا تتعرض أسنان الطفل خاصة الأمامية للكسر، ويكون من الأفضل الاتصال بطبيب الأسنان إذا كانت السن مكسورة أو مفكوكة أو حساسة، وإذا تم خلع الأسنان اللبنية تمامًا فلا تحاول وضعها مرة أخرى في اللثة، ولكن إذا كانت الأسنان دائمة فاشطفها بالماء النظيف، وضعها مرة أخرى في التجويف بأسرع ما يمكن، وتوجه إلى طبيب الأسنان لإنقاذ أسنان الطفل.
الكوع الممرضة
تحدث مثل هذه الإصابات للأطفال في سن ما قبل المدرسة، ويحدث ذلك عندما يتم سحب كوع الطفل وتنخلع إحدى العظام جزئيًا، ويفضل الذهاب للطبيب لإعادة ضبط الكوع.
مرض سيفر
وهو إصابة شائعة جدًا في الكعب عند الأطفال، حيث تلتهب لوحة النمو في الكعب وتسبب للطفل الكثير من الألم، ويحدث هذا عادةً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عامًا ، وخاصة أولئك الذين يمارسون رياضة الجري أو القفز مثل كرة القدم أو كرة السلة أو الجمباز، ويزول الألم عادة بالراحة واستخدام الثلج.
وفق “أخبار 24”.