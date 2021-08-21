بالفيديو.. استشارية أسرية توضح السن المناسبة للزواج لدى الشباب والفتيات

أوضحت المستشارة التربوية والأسرية الدكتورة نادية نصير؛ السن المناسبة والأفضل للزواج لدى الشباب والفتيات.
وقالت الدكتورة نادية خلال استضافتها في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن السن المناسبة للفتيات هي بعمر 18 سنة فما فوق، وذلك لأن الفتاة تكون جاهزة جسدياً وصحياً للزواج وأن تصبح أماً.
وأضافت أنه بالنسبة للشباب فإن السن المناسبة للزواج هي بعمر الثلاثين؛ مشيرة إلى أن ذلك ليس لكل الشباب؛ إذ إن البعض قد يكون مؤهلاً للزواج في سن مبكرة.
فيديو | د. نادية نصير لـ #برنامج_120: السن المناسب لزواج الفتيات ١٨ سنة والرجال ٣٠سنة#الإخبارية pic.twitter.com/hiNovt359A
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2021
وفق “أخبار 24”.