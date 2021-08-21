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أخبار محلية > بالفيديو.. استشارية أسرية توضح السن المناسبة للزواج لدى الشباب والفتيات
21/08/2021   6:10 م

بالفيديو.. استشارية أسرية توضح السن المناسبة للزواج لدى الشباب والفتيات

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أوضحت المستشارة التربوية والأسرية الدكتورة نادية نصير؛ السن المناسبة والأفضل للزواج لدى الشباب والفتيات.

وقالت الدكتورة نادية خلال استضافتها في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن السن المناسبة للفتيات هي بعمر 18 سنة فما فوق، وذلك لأن الفتاة تكون جاهزة جسدياً وصحياً للزواج وأن تصبح أماً.

وأضافت أنه بالنسبة للشباب فإن السن المناسبة للزواج هي بعمر الثلاثين؛ مشيرة إلى أن ذلك ليس لكل الشباب؛ إذ إن البعض قد يكون مؤهلاً للزواج في سن مبكرة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشارية أسرية توضح السن المناسبة للزواج لدى الشباب والفتيات

أخبار محلية
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