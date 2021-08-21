تعتبر أعراض الالتهاب الرئوي قريبة الشبه بأعراض فيروس كورونا المستجد، وحتى تحصل على موعد مع طبيبك، أو إن كنت حصلت على تشخصيك بالفعل وتريد مكافحة الأعراض بطرق مساعدة مع الأدوية فإليك التقرير التالي.
لكن، تجدر الإشارة أنه في حالة الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، يجب عليك أن تلجأ للطبيب، وأن هذه الوصفات هي وصفات مساعدة للأدوية في حالات الإصابة ومعززة للمناعة في حالات عدم الإصابة.
السوائل الدافئة
في ظل انتشار عدوى كوفيد-19، وفي حال إصابتك لا قدر الله بأي عدوى فيروسية، فإن الجسم يقاوم هذه الفيروسات بما يمتلك من مناعة، ولكي تعزز مناعتك وتحافظ على الترطيب والوقاية من الجفاف وتتخلص من المخاط المتراكم على الرئة، عليك بشرب المياه والسوائل الدافئة كالشاي والشوربة.
كما ينبغي أن تتجنب في أيام الإصابة بالعدوى الفيروسية القهوة وغيرها من المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تؤثر على درجة ترطيب الجسم.
الليمون بالعسل
عند الإصابة بالالتهاب الرئوي أو بغيره من عدوى الجهاز التنفسي، يحاول الجسم التخلص من المخاط الموجود بالرئة، عن طريق السعال، وصحيح أن هذه الآلية، هي آلية من الجسم للتخلص من المرض، إلا أنه يجب تخفيف الأعراض.
ويمكنك تناول الأدوية المخففة للسعال تحت إشراف طبيبك المختص، كما يمكنك في الوقت نفسه تناول كوب من الليمون المضاف إليه عسل النحل، وهو ما يطلق عليه الأطباء لقب المضاد الحيوي الطبيعي.
الكركم
يمكن الإشارة إلى الكركم بأنه العشب الذهبي الذي يساعد في حل مشكلات الجهاز التنفسي والألم والإجهاد والتخلص من الالتهابات الموجودة في الرئة، وفي أوقات الإصابة بالعدوى الفيروسية للجهاز التنفسي، ينصح بإضافة الكركم إلى الطعام، أو إضافته إلى الماء المغلي (شاي الكركم) وتناوله، أو استشارة طبيبك في تناول المكملات الغذائية التي تحتوي عليه بشكل رئيسي.
الكمادات
تتسبب عدوى الجهاز التنفسي أحيانًا في ارتفاع درجة الحرارة، وعند حدوث ذلك لا قدر الله فينبغي التعامل بسرعة وبهدوء وإضافة لوصفات الطبيب من الأدوية، وفي حالة ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال يمكن المواظبة على الكمادات حتى انخفاض درجة الحرارة.
وتصنع الكمادات من ماء فاتر (ماء الصنبور)، الذي يوضع على منشفة نظيفة ويترك على الجبهة بعض الوقت، وخلف الرأس، وتحت الإبطين وبين الفخذين، وتكرر العملية خلال اليوم.
استنشاق البخار
يساعد استنشاق البخار أثناء الإصابة بالالتهاب الرئوي على إزالة المخاط الموجود على الرئة بشكل طبيعي، لذا يمكن أخذ حمام ماء دافئ والبقاء فترة كافية لتنفس البخار، أو وضع الماء على النار واستنشاق البخار عند الغليان.
وفق “أخبار 24”.