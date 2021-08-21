المملكة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات لريادة الأعمال

سجّلت المملكة نجاحاً عالمياً غير مسبوق في 4 مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال خلال العام الحالي، وذلك وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي يرصده ويتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”.
وتحتفل المملكة باليوم العالمي لرواد الأعمال الذي يصادف اليوم السبت 21 أغسطس، متصدرة المراتب الأولى لأربعة مؤشرات فرعية، بالإضافة إلى تحقيقها لمراتب متقدمة في 6 مؤشرات أخرى، وفقا لمؤشر “أداء” والذي يقيس مدى اختلاف مستويات تحفيز ريادة الأعمال ونشاطها في العالم.
وأوضح مركز “أداء” أن تفوق المملكة جاء بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري “توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري”، و”سهولة البدء في عمل تجاري”، كما تصدرت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشري “استجابة رواد الأعمال للجائحة”، و”استجابة حكومة المملكة للجائحة” من بين 45 دولة.
وأكّد أن تقدّم المملكة في المؤشرات الدولية لريادة الأعمال تضمّن المرتبة الثانية في مؤشر “امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد”، ومؤشر “البنية التحتية” الذي يُعنى بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات، وكذلك المرافق، مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها، وإمكانية الوصول إليها من قبل أصحاب المشاريع.
فيما حققت المرتبة الثالثة في مؤشري “سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال”، و”سهولة الدخول وديناميكيات السوق”، متفوقة على 42 دولة، كما نالت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشري “دعم الحكومة للأعمال” و”قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق” من بين 45 دولة.
وفق “أخبار 24”.