“الغذاء والدواء” توضح طرق حفظ التمر.. وتشدد على أهمية غسله قبل تناوله

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هناك طرقًا عديدة للحفاظ على التمر، مبينة أن كل طريقة تمتاز بسمات وخصائص مختلفة.
وذكرت الهيئة أن التمر يحتوي على سكريات ومعادن وفيتامينات، مبينة أن هناك 3 طرق لحفظ التمر، وهي: التجميد: وتعد أفضل طرق حفظ التمر، إذ تعمل على قتِـل أو خفض الأحياء الدقيقة وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة، ويفضل أن يكون التجميد بأقل درجة حرارة ممكنة.
التبريد: ويمكن حفظ التمر في الثلاجة لأسابيع عدة في عبوات مناسبة تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة ولا تسمح بخروج البخار، ويمكن حفظه في الثلاجة لمدة ثلاثة أشهر لبعض الأنواع.
التجفيف: والهدف من ذلك خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة، إذ إن حفظ التمر بنسبة 20% من الرطوبة وتخزينه بدرجة حرارة 25، تطيل فترة حفظه إلى سنة.
وأشارت إلى أن هناك ملوثات للتمر منها، مواد كيميائية كبقايا المبيدات، ومعادن ثقيلة وسامة، ومواد فيزيائية عبارة عن أجسام غريبة مثل وجود أجزاء معدنية، ونمو الأحياء الدقيقة مثل الخمائر والعفن.
وأضافت أنه ينبغي غسل التمر جيداً قبل تناوله بالماء الحار لأن ذلك قد يقلل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، مع ضرورة عدم استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة.
وفق “أخبار 24”.