انضمام 900 شركة إلى برنامج “صنع في السعودية” بأكثر من ألفي منتج

ارتفع عدد الشركات المنضمة إلى برنامج “صنع في السعودية” إلى أكثر من 900 شركة، ووصل عدد منتجاتها المسجلة حتى الآن إلى أكثر من ألفي منتج، وذلك منذ إطلاق البرنامج في مارس الماضي.
وقالت هيئة تنمية الصادرات السعودية، إن هناك 16 قطاعاً تشكل أولوية لبرنامج “صنع في السعودية” من بينها الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف، لافتة، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إلى أنه سيتم إضافة قطاعات أخرى قريباً.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز جاذبية قطاع الصناعات الوطنية للاستثمار المحلي والأجنبي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن البرنامج يسعى لتسويق السلع والخدمات الوطنية بالأسواق المحلية والدولية، والترويج للمنتجات الوطنية عالية الجودة وتعزيز الفخر بها عبر تنظيم الأنشطة الترويجية وإقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية.