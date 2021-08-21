وزير “التعليم”: رئيس الجامعة المسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل كلية ومنشأة جامعية

شدد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، على ضرورة توزيع الجدول الدراسي لطلاب التعليم الجامعي على كامل اليوم، بما يضمن التباعد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
ووجه، خلال لقائه اليوم (السبت)، رؤساء الجامعات للاطلاع على تقارير الجاهزية للعام الجامعي الجديد، بالاستفادة من مكتسبات الجامعات خلال فترة وباء كورونا، من خلال تمكين كافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من استخدام أنماط التعليم الإلكتروني وتطبيقاته المختلفة.
ودعا إلى تحديد نسبة من كل مقرر دراسي نظري تُقدم بطريقة التعليم عن بُعد، ومتابعة رئيس الجامعة لعملية القبول والتسجيل، والتأكد شخصياً من استيفاء الطاقة الاستيعابية للقبول وفق النسب المحددة في كل تخصص.
وأكد ضرورة حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جرعتي اللقاح للدخول للمنشآت التعليمية، وعدم السماح لغير مكتملي التحصين بجرعتين بالحضور، وإيقاف تسجيل الطلبة الذين لم يحصلوا على اللقاح واعتبارهم غائبين، مع تمكينهم من تأجيل الفصل دون أن يُحتسب. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن رئيس الجامعة هو المسؤول عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتحمل بسلسلة تراتبية مع الوكلاء والعمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس تبعات عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، مشدداً على أنه لن يقبل بأي تقصير أو تهاون في ذلك.