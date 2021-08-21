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أخبار محلية > بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية
21/08/2021   8:55 م

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

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استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية.

وتضمنت العمليات القبض على مواطن قام بالإساءة لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والمساس بجانب المصطفى ﷺ، بالرياض، والإطاحة بمواطن في مكة المكرمة سرق 6 سيارات كانت في وضع التشغيل، واستغلها في نشل المارة.

كما أطاح رجال الأمن العام بمواطنين سرقا مركبة واستغلاها في سرقة منازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنياتهم الشخصية، ومبالغ مالية، كما قبض على مواطن اعتدى على عامل محطة وقود. وفق “أخبار 24”.

وقبضت الجهات الأمنية على 3 مواطنين قاموا بسرقة مواشٍ تحت تهديد السلاح، وعلى مواطن ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المولدات والكيابل الكهربائية، والمحال التجارية، ومبالغ مالية.

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

أخبار محلية
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