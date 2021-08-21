نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التجارة”: إعفاء المنشآت التجارية الجديدة من اشتراك الغرفة لـ3 سنوات.. وتخفيض اشتراك العامين التاليين
21/08/2021   8:54 م

“التجارة”: إعفاء المنشآت التجارية الجديدة من اشتراك الغرفة لـ3 سنوات.. وتخفيض اشتراك العامين التاليين

+ = -
742

أعلن وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، اليوم السبت، إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية.

واشتملت اللائحة على عدد من القرارات، منها إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين.

وتضمنت إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية، والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، كما خفضت رسوم اشتراك الغرفة التجارية، بحيث يصبح 400 ريال للشركات ذات المسؤولية المحدودة الأقل من 375 ألف ريال بدلًا من 10 آلاف ريال، فيما يكون الاشتراك ألف ريال في المؤسسات ذات رأس المال الأقل من 375 ألف ريال وبعدد عاملين لا يزيد على 5.

وأكد القصبي أن هذه القرارات من شأنها دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل التحول الرقمي.

صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: إعفاء المنشآت التجارية الجديدة من اشتراك الغرفة لـ3 سنوات.. وتخفيض اشتراك العامين التاليين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885170072.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.