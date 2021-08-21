“التجارة”: إعفاء المنشآت التجارية الجديدة من اشتراك الغرفة لـ3 سنوات.. وتخفيض اشتراك العامين التاليين

أعلن وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، اليوم السبت، إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية.
واشتملت اللائحة على عدد من القرارات، منها إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين.
وتضمنت إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية، والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، كما خفضت رسوم اشتراك الغرفة التجارية، بحيث يصبح 400 ريال للشركات ذات المسؤولية المحدودة الأقل من 375 ألف ريال بدلًا من 10 آلاف ريال، فيما يكون الاشتراك ألف ريال في المؤسسات ذات رأس المال الأقل من 375 ألف ريال وبعدد عاملين لا يزيد على 5.
وأكد القصبي أن هذه القرارات من شأنها دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل التحول الرقمي.
وفق “أخبار 24”.