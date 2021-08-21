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أخبار محلية > طبيبة تتعرض للصفع على وجهها من قبل مراجع بأحد مستشفيات مكة.. و”الشرطة” تباشر الواقعة
22/08/2021   1:30 ص

طبيبة تتعرض للصفع على وجهها من قبل مراجع بأحد مستشفيات مكة.. و”الشرطة” تباشر الواقعة

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تعرضت طبيبة في قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، اليوم السبت، للصفع على الوجه من قبل أحد المراجعين، بعد أن تأخر ظهور نتائج التحاليل التي أجراها.

وأكد مصدر، وفقًا لـ”سبق”، أن المراجع كان يشكو من مشكلة في البلع، وخضع للكشف الطبي بالمستشفى وأجرى مجموعة من التحاليل، وأثناء انتظاره لنتائجها، انفعل المراجع وارتفع صوته بداعي أنه طال انتظاره.

وأضاف أن الطبيبة حاولت إقناعه بأن نتائج التحاليل لم تظهر بعد، إلا أنه اندفع نحو مكتبها ووجّه لها صفعة على الوجه، وذلك على مرأى ومسمع من المراجعين وزملاء الطبيبة.

وذكر المصدر أن طبيبًا آخر حاول التدخل لمنع المراجع من الاعتداء على الطبيبة، فنالته ضربة هو الآخر على الوجه، ما تسبب في تحطم نظارته، ليتدخل حراس الأمن في النهاية وينجحوا بالسيطرة على الموقف لحين وصول الجهات الأمنية للمستشفى، والتي بدورها باشرت الواقعة وتحفظت على الشخص بعد حصوله على العلاج، بالإضافة إلى أخذ أقوال الطبيب والطبيبة.

طبيبة تتعرض للصفع على وجهها من قبل مراجع بأحد مستشفيات مكة.. و”الشرطة” تباشر الواقعة

أخبار محلية
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