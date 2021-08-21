بعد فيديو “مندي كنغر”.. “الحياة الفطرية”: التراخيص التي تصدر بشأن بعض الحيوانات تكون بغرض التربية والإكثار وليس الذبح

علّق متحدث المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بندر الفالح، اليوم السبت، على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لذبح كنغر وطهيه على طريقة المندي.
وقال، خلال حديثه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه تم رصد المقطع من قبل الوحدة المعنية برصد المخالفات الإلكترونية، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستدعاء المخالفين.
وأوضح أن التراخيص التي تصدر بشأن هذا النوع من الحيوانات تكون بغرض التربية والإكثار وليس الذبح، مؤكدًا أنه يجري في الوقت الحالي التعامل مع هذه المخالفة، وإيقاع الغرامات المالية اللازمة على المخالفين. وفق “أخبار 24”.
وردًا على سؤال حول مزاعم المخالفين بشأن استيراد الكنغر بطريقة نظامية، أكد الفالح أن السجلات بيَّنت أن أصحاب المقطع المتداول لم يقوموا باستيراد الكنغر بشكل مباشر، ولكن قاموا بشرائه من الشخص الذي قام باستيراده بشكل نظامي.