مخرج مسلسل “محافظة مسامير” مالك نجر يعلن خروجه من “تويتر” ويوضح الأسباب

أعلن مخرج مسلسل الأنيمشن محافظة مسامير، مالك نجر، اليوم (السبت)، خروجه من “تويتر” بعد 12 عاماً فيه، موضحاً الأسباب ومقيّما التجربة.
وقال نجر، موجها حديثه لأصدقائه، إنه انتهى من تويتر وإن تقييمه للتجربة بعد 12 سنة أنه لم يستفِد شيئا، بل أدمن تويتر وأصبح يعتمد عليه للحصول على التقدير والاحترام، اللذين يُفترض أن يجدهما في نفسه وعمله وصداقاته وتصرفاته الحقيقية مع الناس في العالم الحقيقي.
ونفى أن يكون قد أُجبر على ذلك القرار، أو أن يكون وليد اللحظة، بل اقتنع منذ فترة أن تويتر بشكل عام مكان سيئ ويُخرج أسوأ ما في البشر، ويجعل الغالبية تتصرف بطريقة ليست جيدة، ما أثّر سلباً على صحته النفسية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يحب أن يكون له وجود واعتبار عند الآخرين، وأنه من خلال عمله وتركيزه على عائلته وصداقاته القريبة سيجد طريقة صحية للحصول على ذلك، موضحاً أنه سيستمر في استخدام حسابه على إنستقرام.