مختص في “الذوق العام”: هناك لائحة خاصة بالسائحين تختلف عن لائحة المواطنين.. وارتداء “الشورت” في الأماكن العامة يُعد مخالفة

ردّ مدير جمعية الذوق العام سابقًا، بدر الزياني، اليوم السبت، على عدد من الأسئلة المتعلقة بلائحة الذوق العام.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن هناك لائحة خاصة بالسائحين تختلف بشكل واضح عن لائحة المواطنين، مشيرًا إلى اختلاف العادات والتقاليد من دولة إلى أخرى.
وفيما يتعلق بـ”الشورت”، قال الزياني إن ارتداءه في الأماكن العامة يُعد مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة، مؤكدًا أن العديد من الأشخاص لا يعون الفوارق بين أنواع “الشورت” المختلفة، ومن يقومون بارتدائها في الأماكن العامة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن مخالفة ارتداء ملابس خادشة للحياء تحدَّد وفقًا لطبيعة المكان، حيث يمكن للشخص أن يرتدي “الشورت” في النوادي، إلا أنه غير مصرح بارتدائه في المولات والمجمعات التجارية.
فيديو | مدير جمعية الذوق العام سابقا: “السواح” لهم لائحة ذوق عام خاصة بهم تختلف عن لائحة المواطنين.. والاحتشام من ديننا وتقاليدنا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qCnS6pJmIR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2021