وزيرة الطاقة الأمريكية تناقش بحثاً علمياً لمواطن مبتعث في جامعة هوارد

تمكن عضو هيئة التدريس في جامعة هوارد الأمريكية، يحيى القحطاني، من الوصول لمرتبة علمية مهمة، بعد أن ناقشت وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر جرانهولم أحد أبحاثه العلمية.
وأكد، خلال حديثه لبرنامج “النشرة” على قناة الإخبارية، أنه اختار الانضمام لجامعة هوارد لامتلاكها معامل مجهزة لبطاريات الليثيون أيون.
وذكر الأكاديمي المتخصص في الطاقة المتجددة وطرق تخزينها، أنه استفاد من هذه المعامل في تطوير البطاريات وإعداد العديد من البحوث ونشرها، والتي تركز على زيادة سعة البطاريات وإعادة شحنها، مشيرًا إلى أن وزيرة الطاقة الأمريكية توجهت بزيارة للجامعة واطّلعت على بعض أبحاثه. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدًا أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الرئيسي، وهو الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد 50% من الكهرباء.
فيديو | بعد زيارتها لجامعة هوارد.. وزيرة الطاقة الأميركية تناقش بحث “القحطاني” ضمن جملة من الأبحاث#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/544lU9d1dg
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 21, 2021