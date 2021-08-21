ريمونتادا مثيرة.. الاتفاق يحول تأخره لتعادل في الوقت القاتل أمام الشباب

حول فريق الاتفاق تأخره لتعادل مثير أمام نظيره الشباب، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-3، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري المحترفين.
تقدم المهاجم النيجيري إيغالو بالهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الأرجنتيني بانيغا الهدف الثاني في الدقيقة45+5.
وعاد إيغالو ليسجل هدفه الثاني والثالث للشباب في الدقيقة 49.
وتمكن اللاعب المغربي وليد أزارو من تسجيل الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 77، قبل أن يسجل اللاعب روبن كوايسون الهدف الثاني في الدقيقة 80.
وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب ابراهيم محنشي الهدف الثالث لفريق الاتفاق في الدقيقة 88.
وبتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر، بينما حصل الشباب على أول نقطة له في مشوار الدوري.
وخلال أول 5 دقائق من زمن اللقاء لم تشهد وجود هجمات خطيرة من الفريقين على المرميين.
وكاد أن يفتتح التسجيل عبد الله السالم لفريقه الاتفاق، بعد عرضية متقنة داخل منطقة جزاء الشباب، حولها برأسه لكن الحارس فواز القرني تصدى لها ببراعة. وفق “أخبار 24”.
وقرر المدير الفني لفريق الاتفاق خالد العطوي إجراء تبديل مبكر بدخول اللاعب هزاع الهزاع بدلا من اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 18.
وشهدت الدقيقة 36، رأسية خطيرة من لاعب الشباب أحمد شراحيلي، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر
وجاء الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 39 عن طريق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو.
وفي الدقيقة 45+5، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الشباب، تقدم لتنفيذها الأرجنتيني إيفر بانيجا، ليسجلها بنجاح.
وبعد مرور 4 دقائق من زمن الشوط الثاني، عاد المهاجم النيجيري ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريق الشباب، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، حولها برأسه في شباك الاتفاق.
ومع حلول الدقيقة 56، قرر المدير الفني لفريق الاتفاق الدفاع باللاعب حامد الغامدي بدلا من اللاعب عبدالله السالم.
وفي الدقيقة 75، قرر المدير الفني لفريق الشباب شاموسكا الدفع باللاعب جمال باجندوح بدلا من حسين آل منصور.
وتمكن اللاعب المغربي وليد أزارو من تسجيل الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 77، قبل أن يسجل اللاعب روبن كوايسون الهدف الثاني في الدقيقة 80.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتفاق سعيد المولد مع حلول الدقيقة 84، قبل أن يتعرض لاعب الشباب ليتشوفسكي للطرد في الدقيقة87، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
وقبل صافرة النهاية سجل اللاعب إبراهيم محنشي الهدف الثالث لفريق الاتفاق في الدقيقة 88.
الهدف الاول لفريق #الشباب سجله اللاعب إيغالو عند الدقيقة 39#الشباب 1 – 0 #الاتفاق#الشباب_الاتفاق #قنوات_SSC pic.twitter.com/7nRiYPx4Ia
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 21, 2021
الهدف الثاني لفريق #الشباب سجله اللاعب بانيغا عند الدقيقة 45+5#الشباب 2 – 0 #الاتفاق#الشباب_الاتفاق #قنوات_SSC pic.twitter.com/P4Oqmzc273
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 21, 2021
الهدف الثالث لفريق #الشباب سجله اللاعب إيغالو عند الدقيقة 49#الشباب 3 – 0 #الاتفاق#الشباب_الاتفاق #قنوات_SSC pic.twitter.com/mG0fPsQTFr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 21, 2021
الهدف الاول لفريق #الاتفاق سجله اللاعب وليد ازارو عند الدقيقة 77 #الشباب 3 – 1 #الاتفاق#الشباب_الاتفاق #قنوات_SSC pic.twitter.com/SL9sNRWqK7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 21, 2021
الهدف الثاني لفريق #الاتفاق سجله اللاعب كوايسون عند الدقيقة 80 #الشباب 3 – 2 #الاتفاق#الشباب_الاتفاق #قنوات_SSC pic.twitter.com/4eVyHczB5n
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 21, 2021
الهدف الثالث لفريق #الاتفاق سجله اللاعب ابراهيم محنشي عند الدقيقة 88 #الشباب 3 – 3 #الاتفاق#الشباب_الاتفاق #قنوات_SSC pic.twitter.com/LKUD89evlc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 21, 2021