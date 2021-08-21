أحمد حجازي قبل موقعة الرجاء: الاتحاد معتاد على تحقيق البطولات

تحدث محترف فريق الاتحاد، المدافع المصري أحمد حجازي، عن مواجهة فريقه أمام نظيره الرجاء المغربي، في نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.
وقال أحمد حجازي، في تصريحات قبل مواجهة الرجاء: “حزين لعدم المشاركة، ولكني أثق في جميع اللاعبين وتأهلنا للنهائي بجدارة واستحقاق”.
وتابع: “أي بطولة نشارك فيها فهي أولوية بالنسبة لنا، والاتحاد معتاد على تحقيق البطولات.. ودرسنا فريق الرجاء جيدًا، والتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم النهائيات”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أحمد حجازي: “حمدان الشمراني من اللاعبين المميزين.. ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، وجميع اللاعبين الذين يشاركون أمام الرجاء ثقة”.
ويدخل الاتحاد المباراة فاقدًا أحمد حجازي، الذي يغيب بعد حصوله على بطاقتين خلال مباراتي ذهاب وإياب دور نصف النهائي أمام الشباب.