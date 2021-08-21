“الفريدي” يُعلن انتقاله إلى الدوري الإسباني

أعلن لاعب القادسية السابق أحمد الفريدي، مساء اليوم السبت، انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي ياقوستيرا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.
ونشر الفريدي صورة له عبر حسابه على موقع”سناب شات” وعلق عليها قائلا:” الحمد لله بعد قليل توقيع عقدي الاحترافي مع نادي ياقوستيرا الإسباني.
وسبق للفريدي، البالغ 33 عاما، اللعب مع الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ثم لعب مع الاتحاد في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم مع النصر من 2014 حتى 2019، وانضم لنادي مليلة الإسباني العام الماضي، لكنه لم يستمر لفترة طويلة، ليعود إلى دوري المحترفين من بوابة القادسية، قبل أن يرحل أيضا عن الأخير.
وفق “أخبار 24”.