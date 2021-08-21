نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول أمني بالمدينة: لا تهاون مع مُقدمي الخدمات لمخالفي نظام الإقامة
22/08/2021   1:29 ص

بالفيديو.. مسؤول أمني بالمدينة: لا تهاون مع مُقدمي الخدمات لمخالفي نظام الإقامة

+ = -
768

أكد مساعد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة للأمن الوقائي، العقيد عبدالرحيم المغذوي، عدم التهاون مع المتورطين في تقديم المُساعدة والخدمات لمُخالفي نظام الإقامة.  

وقال المغذوي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن كل مَن يسهّل عملية دخول أو نقل مخالفي نظام الإقامة إلى المملكة أو يقدم خدمات لهم يُعاقب بالسجن 15 سنة والغرامة التي تصل إلى مليون ريال.  

وشدد على أن هذا الأمر يُعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والمُخلة بالشرف والأمانة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مسؤول أمني بالمدينة: لا تهاون مع مُقدمي الخدمات لمخالفي نظام الإقامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885170133.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.