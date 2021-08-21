بالفيديو.. مسؤول أمني بالمدينة: لا تهاون مع مُقدمي الخدمات لمخالفي نظام الإقامة

أكد مساعد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة للأمن الوقائي، العقيد عبدالرحيم المغذوي، عدم التهاون مع المتورطين في تقديم المُساعدة والخدمات لمُخالفي نظام الإقامة.
وقال المغذوي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن كل مَن يسهّل عملية دخول أو نقل مخالفي نظام الإقامة إلى المملكة أو يقدم خدمات لهم يُعاقب بالسجن 15 سنة والغرامة التي تصل إلى مليون ريال.
وشدد على أن هذا الأمر يُعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والمُخلة بالشرف والأمانة.
فيديو | مساعد مدير شرطة #المدينة_المنورة للأمن الوقائي: كل من يسهل عملية دخول أو نقل مخالفي نظام الإقامة إلى #المملكة أو يقدم الخدمة لهم يعاقب بالسجن 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/9fUx8M7ptH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2021
وفق “أخبار 24”.