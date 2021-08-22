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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: 40% من الرجال بالمملكة لديهم رغبة لإجراء عمليات تجميل
22/08/2021   11:21 ص

بالفيديو.. استشاري: 40% من الرجال بالمملكة لديهم رغبة لإجراء عمليات تجميل

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كشف استشاري جراحات التجميل والترميم الدكتور أحمد الحربي، عن وجود رغبة لدى 40% من الرجال بالمملكة لإجراء عمليات تجميل.  

وقال الحربي، إن هناك عوامل توثر على مدى زيادة هذا الأمر من عدمه وهي تقدم العمر والعوائد المالية السنوية وتجارب الأصدقاء.  

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن أبرز الإجراءات والعمليات التي يوجد عليها إقبال من الرجال هي البوتوكس والفلر وإزالة الشعر بالليزر والتقشير. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت بزيادة الإقبال على عمليات نحت الجسم، موضحاً أن لبس الشماغ لساعات طويلة ليس له علاقة بالصلع. 

 

بالفيديو.. استشاري: 40% من الرجال بالمملكة لديهم رغبة لإجراء عمليات تجميل

أخبار محلية
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