بالفيديو.. استشاري: 40% من الرجال بالمملكة لديهم رغبة لإجراء عمليات تجميل

كشف استشاري جراحات التجميل والترميم الدكتور أحمد الحربي، عن وجود رغبة لدى 40% من الرجال بالمملكة لإجراء عمليات تجميل.
وقال الحربي، إن هناك عوامل توثر على مدى زيادة هذا الأمر من عدمه وهي تقدم العمر والعوائد المالية السنوية وتجارب الأصدقاء.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن أبرز الإجراءات والعمليات التي يوجد عليها إقبال من الرجال هي البوتوكس والفلر وإزالة الشعر بالليزر والتقشير. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت بزيادة الإقبال على عمليات نحت الجسم، موضحاً أن لبس الشماغ لساعات طويلة ليس له علاقة بالصلع.
فيديو | د. أحمد الحربي لـ #برنامج_120: 40% من الرجال في #المملكة لديهم رغبة بإجراء عملية تجميل#الإخبارية pic.twitter.com/DHnIcRhRDK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2021
فيديو | استشاري جراحة تجميل لـ #برنامج_120: البوتوكس والفلر و إزالة الشعر بالليز والتقشير تعد أبزر عمليات التجميل التي يُقبل عليها الرجال في #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/2nWv4DuVOY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2021
فيديو | د. أحمد الحربي: وسائل #التواصل_الاجتماعي تسببت بزيادة الإقبال على عمليات نحت الجسم.. ولبس الشماغ لساعات طويلة ليس له علاقة بالصلع#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/a0FiQxGHfb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2021