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أخبار المناطق > حالة الطقس اليوم: فرصة لهطول أمطار رعدية على الجنوب ومرتفعات مكة
22/08/2021   11:21 ص

حالة الطقس اليوم: فرصة لهطول أمطار رعدية على الجنوب ومرتفعات مكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. 

وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس اليوم: فرصة لهطول أمطار رعدية على الجنوب ومرتفعات مكة

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