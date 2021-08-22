“هيئة الصحة العامة” توجه عدة نصائح للأسر والطلبة لعودة آمنة إلى المدارس

قدمت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عدة نصائح لأولياء الأمور وطلاب وطالبات المدارس؛ لضمان عودتهم بصورة آمنة للمدارس، حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس “كورونا”.
وقالت الهيئة إن دور الأسرة تجاه أبنائها وبناتها الطلبة يتمثل في عدة محاور من أهمها تعزيز صحة الأبناء بالتغذية الجيدة وتشجيعهم على زيادة النشاط البدني والرياضة، وتزويدهم بمستلزمات الوقاية الشخصية كالمعقمات والكمامات، وتوفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطالب بما يغنيه عن استخدام الأدوات المشتركة في المدرسة.
وأبانت أن شريحة من الطلاب والطالبات تعتمد على النقل بالحافلات المدرسية والتي قد تشكل بيئة لانتقال الفيروسات، لذا يجب الحرص على اتخاذ عدة إجراءات للوقاية، في مقدمتها ضمان نظافة اليدين، ولبس الكمامة، وترك مسافات آمنة بين كل طالب وآخر، وتجنب لمس الأسطح، إلى جانب الحرص على تطهير الحافلة بصورة دورية.
وفق “أخبار 24”.