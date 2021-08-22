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أخبار محلية > بالصور.. المدارس تستقبل المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا استعداداً للدراسة حضورياً
22/08/2021   11:22 ص

بالصور.. المدارس تستقبل المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا استعداداً للدراسة حضورياً

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استقبل عدد من مدارس المملكة اليوم (الأحد)، المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا، وذلك في أول يوم لهم بعد قرار العودة الحضورية للدراسة في مطلع العام الدراسي 1443هـ.

وأظهرت صور جانباً من استقبال إدارات المدارس بالمناطق المختلفة للمعلمين والمعلمات بالمدارس، وذلك بعد 18 شهرًا من قرار تعليق الدراسة حضوريًّا في 14/ 7/ 1441هـ نتيجة للظروف التي فرضتها الجائحة.

وتأتي عودة المعلمين والمعلمات اليوم للتحضير والتجهيز لاستقبال الطلاب والطالبات بالمدارس الأحد المقبل 29 أغسطس وفق آليات العودة الحضورية لبدء العام الدراسي.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، ستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بتلقيح (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

العوده للمدارس

العوده للمدارس

العوده للمدارس

العوده للمدارس

العوده للمدارس

العوده للمدارس

العوده للمدارس

العوده للمدارس

بالصور.. المدارس تستقبل المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا استعداداً للدراسة حضورياً

أخبار محلية
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