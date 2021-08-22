هل تستيقظ متعباً بعد نوم طويل؟.. قد يكون ذلك مؤشراً لانخفاض فيتامين B12 بجسمك

يسبب نقص فيتامين B12 باالجسم عدداً من المشكلات الصحية للفرد، ومن ضمنها ما يعرف بـ”متلازمة التعب المزمن” والذي يظل يشعر به الشخص حتى بعد أخذه قسطاً كافياً من النوم.
وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف لمتلازمة التعب المزمن، فإن الأطباء غالباً ما يوصون باستخدام علاجات مثل المكملات الغذائية بفيتامين B12 للمساعدة في السيطرة على الأعراض، حيث يسهم هذا الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحمض النووي، والعمل الطبيعي للجهاز العصبي.
أعراض انخفاض مستويات فيتامين B12
وذكرت مؤسسةHolland and Barrett المتخصصة في مجال الأغذية الصحية، أنه إذا كان الشخص يستيقظ متعباً من فترة نوم كافية، فقد يعني ذلك انخفاض مستويات B12. وذلك لأن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يسبب ضعفا وتعباً مستمرين.
ومن أعراض نقص الفيتامين: ضيق التنفس، وشعور بالإغماء، والصداع، وشحوب الجلد، إلى جانب انخفاض مستوى دقات القلب، وحدوث طنين في الأذن، وفقدان الشهية، ونقص الوزن.
ماذا يقدم فيتامين B12للجسم:
يساعد هذ الفيتامين على تكوين خلايا الدم الحمراء، وتنقل خلايا الدم الحمراء “الأوكسجين” من الرئتين إلى بقية أعضاء الجسم، كما يساعد في استقلاب البروتين، وهو أمر مهم لبناء العضلات، حيث إن “الأوكسجين” مهم لتعافي العضلات بعد بذل مجهود أو ممارسة الرياضة.
وتشير المؤسسة إلى أنه بغض النظر عن مقدار النوم الجيد الذي يحصل عليه الشخص في الليل وما يمارسه من تمارين في النهار؛ فإنه سيظل يشعر بالتعب والضعف إذا لم يحصل على ما يكفي من فيتامين B12.
وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أهمية مقابلة الطبيب في حال كان الشخص يعاني من أعراض نقص فيتامين B12، للحصول على العلاج في وقت مناسب، حيث يمكن تشخيص أسباب هذه الأعراض من خلال نتائج فحص الدم.
تحذير من تجاهل علاج المشكلة
وحذرت الهيئة البريطانية من أنه في حال تجاهل أو ترك الأعراض دون علاج فإن بعض المشكلات التي تسببها قد لا تتحسن حتى بعد استخدام العلاج في وقت لاحق.
وهناك نوعان من عوامل الخطر الرئيسية لنقص B12:
الأول: فقر الدم الخبيث:
وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا المعدة التي تنتج العامل الداخلي، وهو بروتين يستخدمه الجسم لامتصاص فيتامين B12.
الثاني: النظام الغذائي
فعدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 من الغذاء يمكن أن يصيب بعض الأشخاص بالأعراض، وعادة ما يتعرض النباتيون لخطر الإصابة بنقص الفيتامين B12 لكونه يوجد أساسا في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.
كيفية العلاج
يعتمد علاج فيتامين B12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة، ويمكن أن يتم علاج الكثيرين بسهولة من خلال الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة، ومن ضمنها فيتامين B12.