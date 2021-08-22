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اخبار رياضية > “جستنيه” يعلق على خسارة الاتحاد البطولة العربية أمام الرجاء المغربي
22/08/2021   2:24 م

“جستنيه” يعلق على خسارة الاتحاد البطولة العربية أمام الرجاء المغربي

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علق الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، على خسارة نادي الاتحاد السعودي أمام نظيره الرجاء المغربي في المباراة التي أٌقيمت بينهما مساء أمس (السبت)، في نهائي البطولة العربية.

وهنأ “جستنيه” عبر حسابة على “تويتر” نادي الرجاء المغربي على الفوز في المباراة النهائية، مشيراً إلى أن لاعبي الاتحاد قدموا مباراة جيدة وتاريخية ولم يقصروا، كما أنهم شرفوا الكرة السعودية وإن لم يكن الفوز حليفهم بعد الخسارة بركلات الحظ الترجيحية.

وكان فريق الرجاء المغربي قد نجح في التتويج بلقب كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد، بركلات الترجيح (4 -3). وفق “أخبار 24”.

“جستنيه” يعلق على خسارة الاتحاد البطولة العربية أمام الرجاء المغربي

اخبار رياضية
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