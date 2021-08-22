ضبط 131 مخالفاً لتعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في عسير

ضبطت الجهات الأمنية بشرطة منطقة عسير 131 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أنه جرى ضبط الأشخاص المخالفين بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، تمهيدًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم.
وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية من جائحة “كورونا” على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وفي حال كانت المخالفة مرتكبة من غير سعودي يتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة. وفق “أخبار 24”.