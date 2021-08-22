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أخبار محلية > صدور موافقة خادم الحرمين على غسيل الكعبة المشرفة غدا الإثنين
22/08/2021   2:24 م

صدور موافقة خادم الحرمين على غسيل الكعبة المشرفة غدا الإثنين

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على غسيل الكعبة المشرفة غدا الإثنين.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن ولاة الأمر يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما رعاية خاصة، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة. وفق “أخبار 24”.

ورفع السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية.

صدور موافقة خادم الحرمين على غسيل الكعبة المشرفة غدا الإثنين

أخبار محلية
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