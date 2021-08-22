حرص وزير الرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على متابعة مباراة فريق الاتحاد أمام نظيره الرجاء المغربي، في نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.
وجلس وزير الرياضة في مدرجات ملعب مولاي عبد الله، لمشاهدة ممثل المملكة الاتحاد، في نهائي البطولة العربية، برفقة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي.
وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قد وصل ظهر السبت إلى العاصمة المغربية الرباط، لحضور ختام منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية والأبطال وتتويج الفريق الفائز بالبطولة.
وفق “أخبار 24”.