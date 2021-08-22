رسميا.. نجم الاتحاد “رومارينيو” هدافا للبطولة العربية

توج محترف فريق الاتحاد، اللاعب البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا “رومارينيو” هدافا لمسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، برصيد 10 أهداف.
كما نجح “رومارينيو”، في أن يصبح أول لاعب في تاريخ المباريات النهائية للبطولة العربية يسجل 3 أهداف (هاتريك).
وجاءت هذه الثلاثية لرومارينيو من ركلتي جزاء وهدف آخر من لعب مفتوح في الدقائق 29 و53 و64.
وعادل رومارينيو، رقم مهاجم النصر الدولي المعتزل سعد الحارثي كأكثر لاعب سجل أهداف في نسخة واحدة من البطولة برصيد 10 أهداف، حيث سبق وحققها الحارثي في نسخة عام 2007. وفق “أخبار 24”.
ونجح فريق الرجاء المغربي في التتويج بلقب كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما حقق الفوز على نظيره الاتحاد، بركلات الترجيح (4 -3)، في المباراة التي أٌقيمت بينهما مساء السبت.