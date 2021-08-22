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أخبار محلية > ما حكم اشتراط ولي المرأة عند العقد إكمال المرأة للدراسة ثم الوظيفة؟.. الشيخ “الخضير” يجيب
23/08/2021   12:18 ص

ما حكم اشتراط ولي المرأة عند العقد إكمال المرأة للدراسة ثم الوظيفة؟.. الشيخ “الخضير” يجيب

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ردّ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، الشيخ عبدالكريم الخضير، على سؤال يتعلق بحكم الشرع في اشتراط ولي المرأة عند العقد أن تُكمل المرأة دراستها ثم تتوظف بعد ذلك، وهل هذا الشرط ملزم للزوج؟

وأوضح أن الأصل أن التي تشترط هي المرأة، لأن المصلحة تعود إليها، مبينًا أنه إذا تحدث أبوها واشترط على لسانها والتزم الزوج فإنه يجب عليه الوفاء إذا كان هذا الشرط غير مخالف للشرع ولا يخل بحقوقه.

وأشار إلى أن الزوج ملزم أن تكمل زوجته دراستها إذا كانت دراستها لا يترتب عليها محظور، لافتًا إلى أن الزوج ملزم كذلك أن تتوظف التزامًا منه بالعقد، إذا لم تكن وظيفتها تعرضها للرجال والامتهان أو ما لا يقبله الزوج. وفق “أخبار 24”.

ما حكم اشتراط ولي المرأة عند العقد إكمال المرأة للدراسة ثم الوظيفة؟.. الشيخ “الخضير” يجيب

أخبار محلية
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