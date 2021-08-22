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أخبار محلية > أخصائية نفسية: بعض الانتقادات تؤدي بالمشاهير إلى الاكتئاب والهوس.. وبعضهم يتعمد لفت الانتباه لهذا السبب
23/08/2021   12:21 ص

أخصائية نفسية: بعض الانتقادات تؤدي بالمشاهير إلى الاكتئاب والهوس.. وبعضهم يتعمد لفت الانتباه لهذا السبب

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أوضحت الأخصائية النفسية الدكتورة فهدة باوزير، مدى تأثير الانتقادات والكلمات التي توجه للمشاهير.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج “تواصل” على قناة الرسالة، أن الكثير من المشاهير حساسون للغاية تجاه الكلمات التي توجه لهم، مشيرة إلى أن بعض هذه الكلمات قد تقودهم للاكتئاب وقلق نفسي أو هوس.

وأضافت أن بعض المشاهير يسعون للفت الانتباه حتى يواجهون ردود فعل غاضبة أو تنمراً، وهو ما يشعرهم بإثارة أكبر، مؤكدة أن التعامل مع النقد يختلف من مشهور إلى آخر. وفق “أخبار 24”.

أخصائية نفسية: بعض الانتقادات تؤدي بالمشاهير إلى الاكتئاب والهوس.. وبعضهم يتعمد لفت الانتباه لهذا السبب

أخبار محلية
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