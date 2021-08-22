أخصائية نفسية: بعض الانتقادات تؤدي بالمشاهير إلى الاكتئاب والهوس.. وبعضهم يتعمد لفت الانتباه لهذا السبب

أوضحت الأخصائية النفسية الدكتورة فهدة باوزير، مدى تأثير الانتقادات والكلمات التي توجه للمشاهير.
وأوضحت خلال لقائها في برنامج “تواصل” على قناة الرسالة، أن الكثير من المشاهير حساسون للغاية تجاه الكلمات التي توجه لهم، مشيرة إلى أن بعض هذه الكلمات قد تقودهم للاكتئاب وقلق نفسي أو هوس.
وأضافت أن بعض المشاهير يسعون للفت الانتباه حتى يواجهون ردود فعل غاضبة أو تنمراً، وهو ما يشعرهم بإثارة أكبر، مؤكدة أن التعامل مع النقد يختلف من مشهور إلى آخر. وفق “أخبار 24”.
د. فهده باوزير أخصائي نفسي أول إكلينيكي:
الكثير من المشاهير حساسون للغاية وتؤثر فيهم الكلمات التي قد تقود لاكتئاب وقلق نفسي أو هوس#تواصل
#قناة_الرسالة @fahdabawazeer pic.twitter.com/q2vfLbXZF3
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 22, 2021