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اخبار رياضية > أول رد فعل لإدارة الاتحاد بعد خسارة البطولة العربية
23/08/2021   12:25 ص

أول رد فعل لإدارة الاتحاد بعد خسارة البطولة العربية

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كشفت تقارير صحفية عن أول رد فعل من مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بعد خسارة لقب البطولة العربية أمام الرجاء المغربي.

وقررت إدارة نادي الاتحاد فتح ملف إقالة مدرب الفريق ، البرازيلي فابيو كاريلي، بعد خسارته لنهائي البطولة بركلات الترجيح.

وخسر فريق الاتحاد لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مساء السبت، بركلات الترجيح أمام الرجاء المغربي، بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل بنتيجة 4-4. وفق “أخبار 24”.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الفيصلي، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أول رد فعل لإدارة الاتحاد بعد خسارة البطولة العربية

اخبار رياضية
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