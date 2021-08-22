نجم الاتحاد السابق يشن هجوما عنيفا على “كاريلي”.. ويطالب بسرعة الاستغناء عنه

انتقد نجم نادي الاتحاد السابق، أحمد جميل، المدير الفني للفريق، المدرب البرازيلي كاريلي، عقب خسارة نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي، مشيرًا إلى أنه مدرب أقل من أن يقود الفريق الاتحادي.
وقال “جميل” في تصريحات وفقا لـ”عكاظ”، إن مسألة التجديد لكاريلي عقب نهاية الموسم الماضي كان قرارا غير صائب، مبينا أن المدرب كان بإمكانه قيادة الفريق لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.
مشيرا إلى أنه أضاع لقب الدوري بعمله الفني الضعيف وعدم قدرته على تحقيق الانتصارات مع الفرق المتوسطة، وأيضا فرق مؤخرة الدوري، وواصل ذلك من خلال بدايته منافسات الدوري بعد أن خسر من الفيحاء الصاعد حديثا للدوري بعد أن لعب بثلاثة محاور خلال مجريات المباراة.
وتابع: “رغم انتصار الاتحاد على فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثانية إلا أننا شاهدنا تراجع الفريق الاتحادي في الشوط الثاني وعدم استفادة كاريلي من فرص سيطرته على مجريات المباراة وزيادة الغلة التهديفية للعميد”.
وأوضح: “تواصلت أخطاء كاريلي في نهائي كأس محمد السادس ولم ينجح في تحقيق اللقب العربي، بل ساهم بإجراء تغييرات فنية غير موفقة في عدم تعزيز قوة الفريق من الناحية الهجومية في الشوط الثاني وحسم اللقاء في الأشواط الأصلية بدلا من اللجوء لضربات الترجيح”.
وطالب “جميل” إدارة النادي بسرعة اتخاذ قرار الاستغناء عن المدرب والبحث عن مدرب كفء يستطيع قيادة الاتحاد فنيا بالشكل الذي يتناسب مع العناصر والإمكانات الفنية الموجودة في الفريق الاتحادي من أجل المنافسة على باقي البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي.
وأكد أحمد جميل، أن الفريق بحاجة ماسة لمهاجم داخل الصندوق يساهم في ترجمة الفرص لأهداف في المباريات بعد أن اتضح ذلك من الموسم الماضي، موجها رسالة لإدارة النادي: “لا بد من الحزم مع بعض اللاعبين وضرورة تطبيق اللوائح والأنظمة وعدم منح أي لاعب فرصة لأن يرى أن مصلحة الفريق تتوقف على وجوده فالعميد لا يقف على لاعب بعينه”.