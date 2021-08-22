تعليق “الكفاءة المالية” للطائي بسبب النصر.. وإحالة رئيسه التنفيذي للشؤون القانونية

قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي، وإحالة كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
وقالت وزارة الرياضة في بيان لها: “إشارة إلى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية الصادر في يوم الجمعة 13 أغسطس 2021، والقاضي بمنح نادي الطائي شهادة الكفاءة المالية، ونظرا لعدم قيام النادي بالإفصاح عن وجود التزامات مالية لصالح نادي النصر والتي تبلغ قيمتها 430 ألف ريال ومستحقة بتاريخ 1 يناير 2021، وفقا لما رفعته إدارة نادي النصر للجنة في يوم السبت 14 أغسطس 2021م بعد إصدار اللجنة لقرار منح الشهادة لنادي الطائي”.
وتابعت الرياضة: “حيث قامت اللجنة بمخاطبة إدارة نادي الطائي وطلبت الإفادة عن ذلك فقد ورد للجنة ردا من النادي في يوم الثلاثاء 17 أغسطس الجاري، يفيد بصحة هذا الالتزام، وأن سبب عدم الإفصاح عنه في حينه كان بسبب خطأ إداري قامت به الإدارة المالية بالنادي وأن إدارة النادي قامت على الفور بالوفاء بهذا الالتزام لصالح نادي النصر وسداد المبلغ المستحق”.
وأشار البيان إلى أنه وبعد اطلاع اللجنة على كامل المستندات ودراسة كافة التفاصيل المتعلقة بها قانونية فقد ثبت للجنة مخالفة نادي الطائي للمادة ( 11/10) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية والتي تنص على التالي:
يجب على النادي تزويد اللجنة بتقارير الالتزامات المستحقة وحالة القضايا المنظورة والصادرة في شأنها قرارات أو أحكام بشكل شهري ومحدث”.
وبناء على ما تقدم واستنادا للمادة (20) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، فقد قررت اللجنة ما يلي:
1- تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي بدءا من تاريخ 19 أغسطس 2021م.
2- إحالة الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب بنادي الطائي للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة، بسبب المخالفة المشار إليها أعلاه. وفق “أخبار 24”.
3- إحالة المخالفة المشار إليها أعلاه للاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم وفقا للأنظمة واللوائح.