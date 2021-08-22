"توكلنا" يوضح تفاصيل الإقرار الذي سيظهر للقادمين إلى المملكة فور وصولهم

كشف تطبيق “توكلنا”، اليوم الأحد، تفاصيل الإقرار الذي سيظهر للمسافرين القادمين إلى المملكة فور وصولهم.
وأوضح أنه عند الوصول إلى المملكة، يتوجب على المسافر الإقرار والإفصاح عن معلومات سفره عبر التطبيق.
ويتضمن الإقرار إفصاحًا من المسافر عما إذا كان قد تواجد خلال الـ 14 يومًا التي سبقت سفره إلى المملكة في إحدى الدول المذكورة في الإفصاح.
وأشار تطبيق “توكلنا” إلى أنه في حال الرد بـ”نعم”، فإن ذلك يعد إقرارًا بالإقامة في إحداها ويتوجب على المستخدم تطبيق إجراءات الحجر الصحي، ثم سيتم تغيير الحالة الصحية على التطبيق فور استلام نتائج الفحص من وزارة الصحة، أما في حالة الإجابة بـ”لا”، فإن ذلك يعني إقرارًا بعدم الإقامة بهذه الدول.
وفق “أخبار 24”.