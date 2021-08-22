فسر مقيم فلبيني اشتهر بمقاطع فيديو تتناول صور ومواقف إيجابية عن المملكة، تقديمه لهذا النوع من المحتوى، مبديًا عرفانه بجميل السعودية عليه.
ورد المقيم ويدعى “Liam” خلال مقطع فيديو متداول على منتقديه، حول أسباب امتنانه للمملكة، حيث أكد أنها تحملت تكلفة علاجه لمدة 9 أيام أثناء إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: “لقد كنت شبه ميت، لكنني حي لأنهم عالجوني مجانًا واعتنوا بي جيدًا رغم أنني لست مواطنًا سعوديًا، كما أعطوني اللقاح أيضًا مجانًا”.
وأكد أنه يستطيع تقدير كل هذه الأشياء، فهو لا يزال يحتفظ بعمله ويقود سيارته الخاصة، في الوقت الذي يمر به العالم بأزمات عديدة، بما في ذلك بلاده وبلدان هؤلاء المنتقدين، لافتاً إلى أنه يستطيع التمييز بين السيئ والجيد.
وذكر أن المملكة ليست بحاجة لدفع الأموال ليقال عنها أمور جيدة، مطالبًا منتقديه بأن يقولوا فقط ما يرونه يوميًا في هذا البلد.
وفق “أخبار 24”.