تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.. “النيابة” توضح السلوكيات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر

أكدت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، أن تجاوز سائق المركبة للسرعة المسموح بها بما يعرض السلامة العامة للخطر، تعد جـريمة كبيرة موجبة للتوقيف والمساءلة الجنائية.
وأوضحت أن قضايا السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تتضمن تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم في الساعة على طريق 140 كم في الساعة، وكذلك تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم في الساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم في الساعة فأقل.
وأشارت إلى أنه إذا نتج عن هذه السرعة حـادث وفـاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصـابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما، فتعد جـريمة موجبة للمساءلة الجزائية.
ونوهت أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشدّدة تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جـريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وفق “أخبار 24”.