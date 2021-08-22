وزير الرياضة يوجه رسالة تهنئة إلى “أخضر السلة”

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة تهنئ إلى المنتخب السعودي لكرة السلة، بعد تأهله مساء الأحد، إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك لصقورنا في منتخب كرة السلة التأهل إلى نهائيات آسيا وتصفيات كأس العالم”.
وتأهل منتخب السلة، إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم، بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني، بنتيجة (92- 76) على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام محلق تصفيات البطولة الآسيوية. وفق “أخبار 24”.
ألف مبروك لصقورنا في منتخب كرة السلة التأهل إلى نهائيات آسيا وتصفيات كأس العالم 🇸🇦👏🏻
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 22, 2021