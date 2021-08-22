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اخبار رياضية > إقالة نيستور إل مايسترو من تدريب التعاون
23/08/2021   12:25 ص

إقالة نيستور إل مايسترو من تدريب التعاون

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قررت إدارة نادي التعاون، مساء اليوم الأحد، إقالة المدرب نيستور إل مايسترو من تدريب الفريق وألغت التعاقد بين الطرفين بالتراضي، على خلفية سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ووجهت  إدارة التعاون الشكر للمدرب نيستور وباقي أفراد الجهاز الفني المساعد للمدرب، وكلفت المدرب محمد العبدلي لتولي مهمة الفريق بشكل مؤقت.

وخسر فريق التعاون مواجهته أمام الهلال، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

وتعادل التعاون في الجولة الأولى من دوري المحترفين أمام الحزم الصاعد حديثا للدوري، ليكتفي الفريق بالحصول على نقطة واحدة بعد مرور جولتين.

إقالة نيستور إل مايسترو من تدريب التعاون

اخبار رياضية
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