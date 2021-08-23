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أخبار محلية > “الصحة العالمية” توضح الفارق بين مناعتي التعافي من “كورونا” واللقاحات
23/08/2021   8:42 ص

“الصحة العالمية” توضح الفارق بين مناعتي التعافي من “كورونا” واللقاحات

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أوضحت الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، الفرق بين المناعة المُكتسبة بعد التعافي من فيروس “كورونا”، والمناعة التي يتم الحصول عليها من خلال اللقاحات المُضادة.  

وبيّنت سوميا سواميناثان، أن المناعة تختلف في الحالتين فقد تكون المناعة المُكتسبة بعد التعافي من “كورونا” ذات مستويات مُنخفضة، إذا كان الشخص مصاباً بعدوى خفيفة للغاية أو دون أعراض.  

ونوهت إلى أن هناك فارقاً رئيسياً بين النوعين يتعلق باختلاف المناعة التي يكتسبها المُتعافون من شخص إلى آخر، لكن هناك توحيد لطبيعة المناعة المجتمعية المُكتسبة من اللقاحات.  وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى إمكانية أخذ اللقاح المُضاد بمجرد التعافي من “كورونا”، لكن بعض البلدان تُفضّل الانتظار ما بين 3 إلى 6 أشهر بعد التعافي من الإصابة. 

“الصحة العالمية” توضح الفارق بين مناعتي التعافي من “كورونا” واللقاحات

أخبار محلية
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