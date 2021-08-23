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أخبار محلية > الزعاق: الـ 120 يوماً المقبلة هي الأهم في السنة والألطف جواً
23/08/2021   8:42 ص

الزعاق: الـ 120 يوماً المقبلة هي الأهم في السنة والألطف جواً

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الـ 120 يوماً المقبلة هي الأهم في السنة من الناحية النفسية والزراعية وكذلك الاقتصادية.  

وأوضح الزعاق أن تلك الأيام هي الألطف جواً، كما أنها موسم الزراعة الخريفية والربيع الشتوي الأهم اقتصادياً، وكذلك هي موسم تصدير التمور عالمياً وتخزينها محلياً.  

وأضاف أن هذه الأيام ستشهد كذلك موسم جماليات بهيمة الأنعام في توريدها وإدرارها للبن، وسيكون نصيب موسم سهيل منها تقريباً 52 يوماً وكذلك موسم الوسم، فيما سيكون نصيب المربعانية منها 20 يوماً. 

 

وفق “أخبار 24”.

الزعاق: الـ 120 يوماً المقبلة هي الأهم في السنة والألطف جواً

أخبار محلية
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